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        Uşak'ta orman yangınına neden olduğu iddia edilen 2 kardeş tutuklandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde saman balyalama makinesinden çıktığı değerlendirilen orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:29 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:29
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        Uşak'ta orman yangınına neden olduğu iddia edilen 2 kardeş tutuklandı
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde saman balyalama makinesinden çıktığı değerlendirilen orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

        Balabancı köyü yakınlarında 3 Temmuz'da tarım arazisinde saman balyalama makinesinden çıktığı ve meşelik alana sıçradığı değerlendirilen yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen R.S. ve B.S. tutuklandı.

        - Olay

        Balabancı köyünde 3 Temmuz'da tarım arazisinden başlayan yangın meşelik alana sıçramış, alevlere 2 helikopter, 9 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edilmişti.

        Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 30 hektar meşelik, 20 hektar zirai alan zarar görmüştü.

        Tarım arazisinde saman balyalama makinesiyle yangına sebebiyet verdiği öne sürülen R.S. ve B.S. kardeşler gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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