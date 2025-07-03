Uşak'ta orman yangınına neden olduğu iddia edilen 2 kardeş tutuklandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde saman balyalama makinesinden çıktığı değerlendirilen orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde saman balyalama makinesinden çıktığı değerlendirilen orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
Balabancı köyü yakınlarında 3 Temmuz'da tarım arazisinde saman balyalama makinesinden çıktığı ve meşelik alana sıçradığı değerlendirilen yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen R.S. ve B.S. tutuklandı.
- Olay
Balabancı köyünde 3 Temmuz'da tarım arazisinden başlayan yangın meşelik alana sıçramış, alevlere 2 helikopter, 9 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edilmişti.
Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 30 hektar meşelik, 20 hektar zirai alan zarar görmüştü.
Tarım arazisinde saman balyalama makinesiyle yangına sebebiyet verdiği öne sürülen R.S. ve B.S. kardeşler gözaltına alınmıştı.
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