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        Uşak'ta kaybolan kişi ölü bulundu

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde 10 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 01:42 Güncelleme: 12.07.2025 - 01:42
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        Uşak'ta kaybolan kişi ölü bulundu
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        Uşak'ın Ulubey ilçesinde 10 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu.

        Omurca köyü yakınlarında yol kenarındaki otluk alana devrilmiş haldeki motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 10 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan Burhanettin Uzun (74) olduğu tespit edildi.

        Uzun'un cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Uzun'un 10 Temmuz sabah saatlerinde 64 HB 275 plakalı motosikletiyle ilçedeki evinden çıktığı, akşam saatlerinde geri dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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