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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:39 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:39
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 2 adrese baskın düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 103 yeşil reçeteli hap, 130 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 104 bin 400 lira ele geçirildi.

        Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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