Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 2 adrese baskın düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 103 yeşil reçeteli hap, 130 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 104 bin 400 lira ele geçirildi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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