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        Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 20:23 Güncelleme: 15.07.2025 - 20:27
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        Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Gediz-Uşak kara yolunda ilerleyen R.K.K. (21) yönetimindeki 43 AZ 512 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında refüje çarparak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki F.K. (15), E.K.K. (12), C.N.K. (20) ve M.K. (19) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan E.K.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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