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        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:02
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        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        A.T. (35) yönetimindeki 64 ACJ 814 plakalı kamyonet, Pınarbaşı beldesinde tali yoldan çıkan Ali Taylan Tuğlu (36) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

        Yol kenarındaki ağaca çarpan kamyonet, daha sonra devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet ve kamyonet sürücüsü ambulanslarla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü Tuğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kamyonet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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