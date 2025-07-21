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        Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Uşak'ta dün çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:23 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:23
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        Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Uşak'ta dün çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında anızdan çıktığı değerlendirilen, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.

        Yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin yangın bölgesinde çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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