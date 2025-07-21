Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında anızdan çıktığı değerlendirilen, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.

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