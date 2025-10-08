Habertürk
Habertürk
        Uşak'ta İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

        Uşak'ta İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

        Uşak'ta İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek amacıyla "Gazze için umut, insanlık için kardeşlik yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:26 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:26
        Uşak'ta İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi
        Uşak'ta İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek amacıyla "Gazze için umut, insanlık için kardeşlik yürüyüşü" düzenlendi.

        Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uşak İl Başkanlığı koordinesindeki yürüyüşe akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Bir Eylül Kampüsü'ndeki rektörlük binası önünde toplanan grup, sloganlarla sosyal tesislerin bulunduğu alana yürüdü.

        "Filistin halkı yalnız değildir, İsrail'in katliamlarını kınıyoruz" yazılı pankart açan katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'e destek, Siyonizme lanet", "Çocuklar ölürken susulmaz", "Filistin'deki insanlık suçuna dur de", "Özgür Kudüs için ayağa kalk", "Soykırıma göz yumma" yazılı dövizler taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Mehmet Ulakçı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında binlerce çocuk, kadın ve sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Ulakçı, Filistin'de bir soykırım yapıldığını, İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze'ye gıda ve ilaç gibi temel yardım malzemelerinin de erişiminin engellendiğini ifade etti.

        Filistinlilerin insanca yaşama haklarının elinden alındığını kaydeden Ulakçı, "Ülke yönetimleri ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de yaşanan zulmü görmeyecek kadar kör, duymayacak kadar sağır ve bunu dile getiremeyecek kadar basiretsiz." dedi.

        Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Yürüyüşe, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı İsmet Özkan ve TÜGVA İl Temsilcisi Hüseyin Bıyıklı da katıldı.

