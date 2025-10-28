Habertürk
Habertürk
        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Uşak'ta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 22:13 Güncelleme: 28.10.2025 - 22:13
        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Uşak'ta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, R.O.A. (18) ve kardeşi E.A. (16) ile H.A.B. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, H.A.B. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yakını tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.A.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili R.O.A. ve kardeşi E.A. ile şüphelilerin yanındaki E.P'yi (18) gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

