Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Uşak'ta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, R.O.A. (18) ve kardeşi E.A. (16) ile H.A.B. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, H.A.B. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yakını tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.A.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili R.O.A. ve kardeşi E.A. ile şüphelilerin yanındaki E.P'yi (18) gözaltına aldı.
