Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Denizli-Uşak kara yolunda L.A. (37) yönetimindeki 42 ALD 996 plakalı otomobil, Cezaevi Kavşağı'nda Abdil Sırtıkızıl (58) idaresindeki 06 LDE 87 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Sırtıkızıl, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
