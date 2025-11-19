Uşak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
M.A.E. (75) yönetimindeki 64 FR 757 plakalı otomobil, Bozkuş köyü yakınlarında yol kenarında duran E.A. (36) kontrolündeki 20 AAF 743 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ilerleyen hafif ticari araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve otomobildeki A.H.E. (67) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
