Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta polis ve jandarmaya 47 yeni araç

        Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 47 araç, hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 12:10 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta polis ve jandarmaya 47 yeni araç
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 47 araç, hizmete alındı.

        15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, emniyet ve jandarma teşkilatlarının kentin her noktasında görünür olmaya gayret ettiğini belirtti.

        Yeni araçların takviyesiyle bu görünürlüğü daha da arttıracaklarını aktaran Aktaş, "Buradan vatandaşlarımıza net olarak şunu söylemek istiyorum. 375 bin vatandaşımızın her birinin huzuru ve güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Onların güvenliğini ve huzurunu olumsuz etkileyecek her bir davranışın karşısında olacağız." dedi.

        Aktaş, araçların alımında emeği geçen İçişleri Bakanlığı ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.

        AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Deniz Çezik ile Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar da araçların hayırlı olmasını diledi.

        Yapılan duanın ardından konvoy şeklinde alandan çıkış yapan araçlar görev yapacağı birimlere götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?

        Benzer Haberler

        Uşak'ta kaybolan çocuk için arama çalışmaları başlatıldı
        Uşak'ta kaybolan çocuk için arama çalışmaları başlatıldı
        Uşak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
        Uşak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
        Uşak'ta traktörle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta traktörle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda fidanlar toprakla buluştu
        Uşak'ta Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda fidanlar toprakla buluştu
        Uşak'ta sağlık çalışanları 500 fidan dikti
        Uşak'ta sağlık çalışanları 500 fidan dikti
        Uşak Üniversitesi öğrencisinden Balkan Şampiyonası'nda büyük başarı
        Uşak Üniversitesi öğrencisinden Balkan Şampiyonası'nda büyük başarı