Uşak'ta polis ve jandarmaya 47 yeni araç

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 47 araç, hizmete alındı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, emniyet ve jandarma teşkilatlarının kentin her noktasında görünür olmaya gayret ettiğini belirtti.

Yeni araçların takviyesiyle bu görünürlüğü daha da arttıracaklarını aktaran Aktaş, "Buradan vatandaşlarımıza net olarak şunu söylemek istiyorum. 375 bin vatandaşımızın her birinin huzuru ve güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Onların güvenliğini ve huzurunu olumsuz etkileyecek her bir davranışın karşısında olacağız." dedi.

Aktaş, araçların alımında emeği geçen İçişleri Bakanlığı ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Deniz Çezik ile Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar da araçların hayırlı olmasını diledi.