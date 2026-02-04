Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, S.K. (54) idaresindeki 64 EA 118 plakalı otomobil Omurca köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki E.V. (46) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

