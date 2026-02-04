Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:53 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:53
        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Uşak'ın Ulubey ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.K. (54) idaresindeki 64 EA 118 plakalı otomobil Omurca köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki E.V. (46) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

