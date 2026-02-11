Canlı
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı

        Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7'si çocuk 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Giriş: 11.02.2026 - 01:07 Güncelleme: 11.02.2026 - 01:07
        Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı
        Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7'si çocuk 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan B.E. (34), B.E. (36), E.K. (19), S.Y. (24), S.K. (17), C.K. (13), A.Y. (2), M.Ç.K. (9), M.K. (5), K.Y. (4) ve G.Y. (5) de akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

        Haber verilmesi üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Tedavi altına alınanların komşu oldukları ve akşam yemeğini birlikte yedikleri öğrenildi.


















