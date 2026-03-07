Uşak'ta Roma dönemine ait sikke ve tarihi obje ele geçirildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice köyünde A.Ö'ye ait eve operasyon düzenledi.



Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 63 sikke, aralarında yüzük ve kolye uçlarının da bulunduğu tarihi eser niteliğinde 24 obje, 1 dedektör ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

