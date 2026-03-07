Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta Roma dönemine ait sikke ve tarihi obje ele geçirildi

        Uşak'ın Banaz ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:50 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice köyünde A.Ö'ye ait eve operasyon düzenledi.

        Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 63 sikke, aralarında yüzük ve kolye uçlarının da bulunduğu tarihi eser niteliğinde 24 obje, 1 dedektör ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

