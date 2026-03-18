Banaz'da şehit aileleri ziyaret edildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi.



Banaz İlçe Emniyet Müdürü Savaş Sağtaş ve polisler, şehit polis aileleriyle evlerinde bir araya geldi.



Sağtaş, bu toprakların vatan uğruna canını feda eden şehitlerin emaneti olduğunu belirtti.



Aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Sağtaş, "Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde bugün huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz." dedi.

