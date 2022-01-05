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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

İHA

Uşak yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Uşak’ta ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşayan yabani hayvanlar, fotokapanlar ile görüntülendi.

Uşak’ta özel bir şirkette yöneticilik yapan Ziraat Mühendisi Mustafa Canaz, yaban hayata olan merakı ve doğaya olan tutkusu nedeniyle Ulubey ve Karahallı ilçelerinde ormanlık ve dağlık bölgelere fotokapan yerleştirdi. Ormanlık ve kırsal alanlarda yaşamını sürdüren yaban domuzu, tilki, sansar, Afrika oklu kirpisi ve kurt türündeki hayvanlar fotokapanlarla kayıt altına alındı. Görüntülerde vahşi hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı ve beslendikleri görüntülendi.

En son 1970’li yıllarda vatandaşlar tarafından görüldüğü iddia edilen Anadolu sırtlanını görüntüleme hayalinin bile güzel olduğunu belirten Canaz, “Doğada zaman geçirmenin verdiği özgürlük hissi, kelimelerle izah edilemeyecek kadar derin. Dağlarda zaman geçirmeyi, doğanın sesini dinlemeyi seviyorum ve bu esnada sıklıkla yaban hayvanları ile karşılaşıyorum. Son yıllarda kaçak avlanmanın önlenmesi, çobanların bilinçlenmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüklerinin hassasiyetiyle birlikte, Türkiye genelinde olduğu gibi, kanyon içi yaban hayatı da zenginleşmiştir. Kurt, tilki, çakal, yaban domuzu, sansar, porsuk, tavşan ve oklu kirpi gibi hayvanlar sıklıkla fotokapanlarima takılmakta, asıl amacım bölgemizde olduğu bilinen vaşak gibi nadir türleri görüntüleyebilmek. Hatta bir adım öteye giderek, en son 1970’lerde bölge halkınca görüldüğü rivayet edilen andık olarak da bilinen Anadolu sırtlanı görüntüleyebilmek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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