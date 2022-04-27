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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi okullarda eğitim veriyor

İHA

Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi okullarda eğitim veriyor

Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, ilkokul, ortaokul öğrencilerine yönelik 112 Acil Çağrı eğitimlerine devam ediyor.

Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 112’nin tanıtım programı tüm hızı ile devam ediyor. Proje dahilinde 112’nin tanıtılması için Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi Mustafa Erkan, ekibi ile ortaokulları dolaşarak, 112 Acil Merkezini ve sadece acil durumlarda aranması gerektiğini anlatıyor.

Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından Uşak Ahmet Ali Aşcı Ortaokulu, Elmalıdere Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu’nda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin tanıtımı gerçekleştirildi. Yardım talebi ve ihbarların tek çatı altında toplanması amacıyla başlatılan ve Haziran 2021’de ülke geneline yaygınlaştırılan 112 Acil Çağrı Merkezi projesi çerçevesinde Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde okulda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin önemi anlatılıyor.
Eğitimlerde çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi, sadece acil durumlarda 112'nin aranması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. 112 Tanıtım faaliyetleri dahilinde öğrencilere, acil durumda 112’nin tek numara olduğu anlatılarak, acil durum el kılavuzu ve 112 tanıtım broşürleri dağıtıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi’nin bilinirliğini ve farkındalığını artırmak amacıyla tanıtım faaliyetlerine devam edileceği de duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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