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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta midibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

        Uşak'ta midibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

        Uşak Ulubey'de işçileri taşıyan midibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 05:50 Güncelleme: 17.09.2023 - 05:50
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        Midibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
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        Uşak'ın Ulubey ilçesinde işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        MİDÜBÜS İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL YOL DIŞINA ÇIKTI

        Alınan bilgiye göre, Ulubey'den Eşme istikametine giden F.A. (42) yönetimindeki midibüs ile karşı yönden gelen M.T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol dışına çıkarak durabildi.

        13 KİŞİ YARALANDI

        Yaralanan otomobil sürücüsü ile midibüsteki 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından Ulubey Devlet Hastanesi ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        AA'nın haberine göre, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

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