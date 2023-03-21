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Uşak'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak'ta TIR ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. TIR'ın sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Uşak'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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AA

Uşak'ta TIR'la otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Z.Ö. (48) yönetimindeki TIR, İzmir-Uşak karayolunda, Gediz Kavşağı'nda tali yoldan çıkan Muhammet Ali Kervan (21) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Kervan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan A.K. (21), E.Ö. (21) ve S.S. (16) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü Z.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan İzmir-Uşak kara yolu, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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