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        Haberler Gündem Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 22:21 Güncelleme: 30.04.2025 - 22:21
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 56 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabancalara ait 88 mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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