Uşak’ta yeğeni tarafından tabancayla vurulan dayı hayatını kaybetti

Uşak’ta yeğeni tarafından tabancayla yaralanan 23 yaşındaki dayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Uşak’ın Sivaslı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.U.’nun (20) annesine ait olan bir işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle dayısı Sinan Erdoğan (23) ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu yeğen R.U., dayısı Erdoğan’a tabancayla ateş ederek yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralı Erdoğan, Sivaslı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erdoğan’a burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince yeğen R.U. gözaltına alındı.