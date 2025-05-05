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        Haberler Gündem Üsküdar Belediye Meclis üyesi Ekrem Baki muhalefete baskı iddiasıyla partisinden istifa ettiğini duyurdu

        Üsküdar Belediye Meclis üyesi Ekrem Baki muhalefete baskı iddiasıyla partisinden istifa ettiğini duyurdu

        "Muhalefete karşı yürütülen ağır baskıların dozunun giderek artması nedeniyle partisinden istifa ettiğini" açıklayan Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki, kararını meclis oturumunda yaptığı konuşmayla kamuoyuna duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 20:49 Güncelleme: 05.05.2025 - 20:49
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        Muhalefete baskı iddiasıyla istifa etti
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        Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Baki, kararını 5 Mayıs’taki meclis oturumunda yaptığı konuşmayla kamuoyuna duyurdu.

        Baki, istifasına gerekçe olarak Türkiye’de muhalefete yönelik baskıların artmasını ve bu gidişatın olumlu yönde değişeceğine dair bir umut görmemesini gösterdi. Hukuk ve siyaset anlayışının mevcut durumla bağdaşmadığını vurgulayan Baki, “Mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum” dedi.

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        #Ekrem Baki istifa
        #üsküdar belediyesi
        #haberler
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