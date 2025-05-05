Üsküdar Belediye Meclis üyesi Ekrem Baki muhalefete baskı iddiasıyla partisinden istifa ettiğini duyurdu

Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Baki, kararını 5 Mayıs’taki meclis oturumunda yaptığı konuşmayla kamuoyuna duyurdu.

Baki, istifasına gerekçe olarak Türkiye’de muhalefete yönelik baskıların artmasını ve bu gidişatın olumlu yönde değişeceğine dair bir umut görmemesini gösterdi. Hukuk ve siyaset anlayışının mevcut durumla bağdaşmadığını vurgulayan Baki, “Mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum” dedi.