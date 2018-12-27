Üsküdar'a bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Miraç Sokak üzerinde bir vatandaşın önceki sabah işe gitmek için bindiği arabasının tekerleği göçüğe saplandı.

İHA'nın haberine göre komşularının yardımıyla aracını kurtaran vatandaş, durumu yetkilileri bildirdi.

Yapılan araştırmada göçüğün nedeninin bir tünel olduğu ortaya çıktı.

Yetkililer hemen araştırma yaparken, tünel kapatıldı. Tünelin uzunluğunun 400 metre olduğu ve bir metre 20 cm uzunluğunda bir kişinin rahatlıkla tünele girebileceği belirtildi.

Vatandaşlar "Araba düştü, kaçak kanalizasyon hattı olduğu tespit edildi. Bir metre 20 cm uzunluğunda biri rahatlıkla girebilir" dedi. Yetkililer tüneli kimin kazdığını araştırıyor.

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