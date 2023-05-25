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AA

Üsküdar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metreden alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yavuztürk Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde İsra Nur Turaman idaresindeki otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından demir parmaklıkları kırarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki yola düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, kazada yaralanan Turaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza dolayısıyla cadde ve sokakta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılması sonrası normale döndü.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.