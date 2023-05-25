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Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil 10 metreden alt yola düştü

İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil 10 metreden alt yola düştü
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AA

Üsküdar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metreden alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yavuztürk Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde İsra Nur Turaman idaresindeki otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından demir parmaklıkları kırarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki yola düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, kazada yaralanan Turaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza dolayısıyla cadde ve sokakta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılması sonrası normale döndü.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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