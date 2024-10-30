İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı için hazırlıklara başladı. Proje bedeli 8 milyar 45 milyon 428 TL olan yeni hatta 33 durak olacak. Tramvayın gelmesiyle Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndaki otobüs durakları kaldırılacak. Peki, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı ne zaman açılacak, nereden geçecek? İşte, detaylar...