Üst düzey Rus diplomat: Rusya NATO gerilimi yaşanırsa ilk zarar gören Finlandiya olur RIA'ya konuşan üst düzey bir Rus diplomat, Rusya NATO geriliminin yaşanması durumunda ilk zarar görecek ülkenin Finlandiya olacağını söyledi

Üst düzey bir Rus diplomat RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rusya ve NATO geriliminin tırmanması durumunda ilk zarar görecek ülke Finlandiya olur." ifadelerini kullandı.

Finlandiya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından güvenlik gerekçesiyle bu yıl NATO'ya katıldı.

Üst düzey Rus diplomat Mikhail Ulyanov, "Yıllardır huzur içinde yaşıyorlardı, ancak aniden bu NATO üyeliği ile sonlandı. Eğer Rusya ile NATO arasında gerginlik yaşanırsa ilk zarar görecek olan Finlandiya olur" dedi.

Rusya, bu ay Finlandiya'yı ABD ile yaptığı yeni savunma anlaşması konusunda uyarmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.