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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üst üste dehşet! Annesini yaralayan kardeşini öldürdü! | Son dakika haberleri

        Üst üste dehşet! Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!

        Batman'da üst üste dehşet yaşandı. Olayda 25 yaşındaki A.G., annesini bıçakla yaralayan kardeşi Boran G.'yi silahla öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:08 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:09
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        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
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        Batman'da bir kişi, annesini bıçakla yaralayan kardeşini silahla vurarak öldürdü.

        İddiaya göre, Seyitler Mahallesi'nde ikamet eden Boran G. (24) ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle dün akşam saatlerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Boran G, kavgayı ayırmak için araya giren annesi S.G'yi bıçakla yaraladı. Bunun üzerine ağabey A.G. (25) kardeşi Boran G'ye silahla ateş etti.

        ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Boran G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anne S.G'nin ise tedavisi sürüyor. Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraflar: DHA

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        #son dakika
        #Batman
        #Son dakika haberler
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