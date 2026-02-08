Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Üst üste yığıldılar: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Üst üste yığıldılar: 6 yaralı

        Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezinde kayak yapan vatandaşların kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Feci kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 22:32 Güncelleme: 08.02.2026 - 22:40
        Üst üste yığıldılar: 6 yaralı
        İHA'nın haberine göre; olay, Hesarek Kayak Merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kayak takımıyla peş peşe gelen vatandaşlardan birisinin dengesini kaybetmesi sonucu arkasından gelenle çarpıştı.

        Çarpışmayla birlikte kayak merkezinde toplanan grubun arasına daldı. Feci kazada 6 kişi yaralanırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

