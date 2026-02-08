Üst üste yığıldılar: 6 yaralı
Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezinde kayak yapan vatandaşların kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Feci kazada 6 kişi yaralandı
İHA'nın haberine göre; olay, Hesarek Kayak Merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kayak takımıyla peş peşe gelen vatandaşlardan birisinin dengesini kaybetmesi sonucu arkasından gelenle çarpıştı.
Çarpışmayla birlikte kayak merkezinde toplanan grubun arasına daldı. Feci kazada 6 kişi yaralanırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.