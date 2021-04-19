Usta çizer Tekin Aral'ın vefatının ardından 22 yıl geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Usta çizer Tekin Aral'ın vefatının ardından 22 yıl geçti

Henüz 15 yaşındayken profesyonel çizerliğe başlayan Aral, 1972'de abisi Oğuz Aral'la Türkiye'nin en çok satan kült mizah dergisi "Gırgır"ı çıkarmaya başladı

Usta çizer Tekin Aral'ın vefatının ardından 22 yıl geçti
AA

"Gırgır" ve "Fırt" adlı mizah dergilerini çıkaran karikatürist ve yazar Tekin Aral, vefatının 22. yılında anılıyor.

Mediha Aral ile İsmail Aral çiftinin üç çocuğundan biri olan usta karikatürist, 1941'de İstanbul Silivri'de dünyaya geldi. Dört yaşındayken babasını kaybeden Aral, annesi ve kardeşleriyle anneannesinin Üsküdar'daki evine yerleşti.

Karikatürist Oğuz Aral'ın kardeşi, Güzin Aral'ın da abisi olan usta çizer, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun oldu.

Tekin Aral, karikatür denemelerine okul dergisinde başladı.

Profesyonel çizerliğe 15 yaşındayken başlayan Aral'ın ilk karikatürü 1956'da Dolmuş Dergisi'nde yayımladı.

Usta çizerin karikatürleri daha sonra Tef, Karikatür, Vatan, Yeni Tanin, Yeni Sabah ve Akşam gazetesiyle dergilerde okurların beğenisine sunuldu.

Günaydın gazetesinde 1968'de çalışmaya başlayan Aral, 1972'de ağabeyi Oğuz Aral'la Türkiye'nin en çok satan kült mizah dergisi "Gırgır"ı çıkardı. Oluşturduğu "Arap Kadri" tiplemesiyle ilgi gören Aral, 1976'da "Fırt" dergisini okurla buluşturdu.

Aral, verdiği bir röportajda, o dönemi şu sözlerle anlatmıştı:

"Ağabeyim Oğuz Aral ve birkaç genç arkadaşla Gırgır Dergisi'ni çıkardık. O kadar çok ilgi gördü ve tuttu ki halkın nabzı oldu. Fakat 1982 yıllarında, gazeteler çok büyük baskılar altında ezilmeye başladı. Muhalefet yapamaz oldular. Gırgır, bir mizah ve kültür dergisi olduğu için, bizi etkilemedi. Gülmece yoluyla, çok iyi muhalefet yapabildik. Halkın sesi bu yolla duyulmaya başladı. Tirajlar öyle yükseldi ki, dünyada 1., 2., 3. sıralara oturduk. Gençlerden oluşan bir kadro yetiştirdik. Gittikçe ustalaştılar. Bunun üzerine Fırt Dergisi'ni çıkarttık. Daha genç ama içerik bakımından çok yoğundu. 13 yıl devam etti."

- Karikatürist bir kuşağın yetişmesinde büyük rol oynadı

Hürriyet Gazetesi'ndeki "TV'de Ne Var Ne Yok" adlı köşesinde ilk kez yazılı-çizili televizyon eleştirileri de yapan Tekin Aral, karikatürcü bir kuşağın yetişmesinde büyük rol oynadı ve gülmece içerikli yazılar yazdı.

Bir dönem oyuncu olmak isteyen Aral, bir sinema dergisinin açtığı yarışmada dereceye girdi. Usta karikatürist, yarışmadan sonra yaptığı bir açıklamada, "Kazandım, ama aylar geçti, kimse kapımı çalmadı." sözleriyle sitem ederken, beyazperdeden uzaklaştı.

Yönetmen Yücel Hekimoğlu'nun "Kanun Der ki" adlı filminde rol alan Aral, çekimlerde yaşadığı sıkıntılara dair şu açıklamayı yapmıştı:

"Daha tam içine giremedim sinemanın. Onun için birçok olay bana zor geliyordu. 'Kanun Der ki'yi çevirirken, kovayla başımdan aşağı su dökülmesi gerekiyordu. Bir kere prova için döktüler, su buz gibiydi. Havanın sıcak olmasına rağmen, dondum. Hemen arkasından da filmi çekmeye başladılar. Bir kere de o zaman buz gibi suyu döktüler. Sanki bu yetmiyormuş gibi, aynı işi bir de fotoğraf çekerken yaptılar. Üşüdüğümden midir, nedir bilmiyorum, ilk önceleri çok kızmıştım. Hele hastalanınca bu kızgınlığım daha da arttı."

- Türkiye'de ilk çizgi film çalışmalarını yapanlar arasında yer aldı

Aral, 1997 yılında katıldığı bir televizyon programında, tiplemelerini oluştururken nelere dikkat ettiğini şöyle ifade etmişti:

"Yapmaya çalıştığım şey, günümüzü daha eğlenceli, daha keyifli bir atmosferde görmek adına oluşturduğum karakterleri simge olarak kullanıp, günü oraya taşımaktır. Tarzan karakterinin ormandaki yaşantısını günlük olaylara taşımak... Bugün yaşadığımız dünya da bir orman aslında. Hepimizin kendimizi Tarzan gibi gördüğümüz çok zamanlar olmuştur. Orada 'Arap Kadri' karakteri bir tip oldu mesela. Çünkü gerçeğe en yakını oydu. Bu 'Arap Kadri' Üsküdar'da 'Arap Yaşar' adında birisiydi zaten. Bu adam hem külhanbeyiydi hem de çok duygusaldı. Mesela adam dövmekten boş kalan vakitlerinde resim yapardı. Ama bunun kimse tarafından bilinmesini istemezdi."

Yazdığı öyküleri "Salacak Hikayeleri" adlı bir kitapla okurlarına sunan Tekin Aral, vefatından önceki son röportajında şunları kaydetmişti:

"Ben, bir karikatüristim. 13 yaşımdan beri çiziyorum. Bugünkü ünümü bu şekilde yaptım. Şimdi, karşıma yazı yazma olanağı çıktı. Yazıyorum. Karikatür çizdiğim devrelerde, Gırgır ve başka birçok dergide de yazardım. Şimdi, yazar kişiliğimi, karikatürcü kişiliğimin önüne koymaya çalışıyorum. Aslında, bunlar benim iki tane çocuğum. Bir tanesine haksızlık yapıyorum. Karikatürcü yanımı ezmeye çalışıp, yazıya ağırlık veriyorum. Ama, yine herkes karikatürcü kişiliğimden söz ediyor. Daha doğrusu, dünyada ne kadar iş varsa, hepsini yapmak istiyorum. 'Ne kadar becerikli adam' desinler istiyorum. Bundan çok hoşlanıyorum."

Kardeşi Oğuz Aral ile Türkiye'de ilk çizgi film çalışmalarını yapanlar arasında yer alan Tekin Aral'ın, İnci hanım ile evliğinden Ayşe ve Ayça adında iki kızı oldu.

Aral, böbrek yetmezliği tanısıyla 3 ay tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi yoğun bakım servisinde kalp yetmezliğinden 20 Nisan 1999'da 58 yaşındayken yaşamını yitirdi ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Gündelik Yaşamın Arkeolojisi' ziyaret tarihi uzatıldı
KÜLTÜR-SANATZiyaret tarihi uzatıldı
Çoruh Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü'nden tarihi hizmet
KÜLTÜR-SANATBu gurur Çoruh Üniversitesi'nin
Pandemide bile böyle kazanç
KÜLTÜR-SANAT821 milyon dolar hasılat
Albert Einstein'ın beyni otopside çalındı - Son dakika haberler
KÜLTÜR-SANATBeyni sefer tasıyla çalındı
'Kibar Feyzo' o konakta çekilmişti
KÜLTÜR-SANAT'Maho Ağa'nın konağı müze oluyor
Sabahattin Ali dinletisi İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATSabahattin Ali dinletisi İş Sanat'ta
Zeki Alasya anılıyor
KÜLTÜR-SANATDoğum gününde anılıyor
İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri açıklandı
KÜLTÜR-SANATFestivalde yarışacak 13 film belli oldu
'Kadın Sanatçılar - Esmâlar ve Hilyeler'
KÜLTÜR-SANAT'Kadın Sanatçılar-Esmâlar ve Hilyeler'
Sinema tarihinin en meşhur kötü filmleri
KÜLTÜR-SANATSinema tarihinin en meşhur kötü filmleri