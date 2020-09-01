2020-2021 Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici başvuruları Türkiye'nin birçok ilinde başladı. Başvurular resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Usta Öğretici başvuruları için genel evrak listesini hazırladık. Bazı kurumlarda farklı evraklar istenilebilmektedir. Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açılmak istenilen bir alandaki okuldan mezun olmayanların Ustalık / Usta Öğreticilik Belgesi sahibi olması gerekiyor.
USTA ÖĞRETİCİLİK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Öğrenim belgesi / diploma
3. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge(Erkek Adaylar İçin)
4. Yeterlilik Belgesi(Varsa-Ustalık ya da Mesleki Yeterlilik Belgesi)
5. Resmi Usta Öğreticilik Belgesi(Varsa)
6. Ulusal ya da Uluslararası yarışmalarda aldığı belgeler(Varsa-ilk 3 derece)
7. Başarı ya da Üstün Başarı Belgesi(En fazla 1 adet)
8. Alanında Hizmet İş Deneyimi(Varsa e-devletten barkotlu Sigorta Dökümü) Oryantasyon Belgesi
USTA ÖĞRETİCİLİK BAŞVURUSU AÇILAN YERLER
Aydın Nazilli Halk Eğitim
İstanbul Beyoğlu Halk Eğitim Usta Öğreticilik Başvurusu
İstanbul Güngören Halk Eğitim Merkezi
İstanbul Esenyurt Halk Eğitim Merkezi
Gaziantep Nurdağı Halk Eğitim Merkezi
İzmir Buca Halk Eğitim Merkezi
Van İpekyolu Halk Eğitim Merkezi
Adıyaman Besni Halk Eğitim Merkezi
Düzce Gölyaka Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici
USTA ÖĞRETİCİ MAAŞLARI
Kadrolu usta öğreticiler 3 bin 500 TL civarında maaş almaktadır. Sözleşmeli olarak çalışan ve haftada 40 ders saatinin üzerinde ders veren personeller de 3 bin TL civarında ücret almaktadır. Özel şirketlerde çalışan personeller kariyerlerinin başında asgari ücret ile işe başlarlar.
MEB'in yeni düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığı, Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge'de değişiklik yaparak usta öğreticilik eğitimlerinin uzaktan eğitim yolu sunulmasının önünü açtı.
Böylece iş kaybı olmadan ve koronavirüs önlemleri kapsamında usta öğretici adaylarının, uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerini tamamlayabilmesine olanak sağlandı.
MEB ayrıca, usta öğretici sınavlarının elektronik sınav (e-Sınav) olarak yapılabilmesi için de değişikliğe gitti. e-Sınav imkanı ile usta öğretici sınavları sürekli yapılabilecek ve beklemelerin de önüne geçilmiş olacak.
Yapılan değişiklik ile çalışanların iş gücü kaybı yaşamadan uzaktan eğitim yoluyla da "iş pedagojisi" kursunu almaları ve kurs sonunda yapılacak sınavın, e-Sınav şeklinde yapılması sağlanacak. Bu sayede, "usta öğreticilik" belgesi alan usta sayısının artması ve buna bağlı olarak da çırak öğrenci kayıtlarının artması hedefleniyor.
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