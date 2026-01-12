Oyuncu Koray Ergun hayatını kaybetti
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok dizi ve filmde de rol alan Koray Ergun, 68 yaşında hayata veda etti
Türk tiyatrosunun usta ismi Koray Ergun vefat etti. Oyuncunun ölüm haberi, çocukları tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Yapılan paylaşımda; "Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekânın cennet olsun” ifadelerine yer verildi. Sanatçı için yarın 14.30'da Ankara Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ergun, sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Usta oyuncu, geçtiğimiz yıl beyninde tümör tespit edildiğini açıklamıştı.
Koray Ergun; "Sevgili dostlarım. 5 şubat günü sol elimde güç kaybıyla hastaneye giriş yaptım acil servisteki ilaçlı MR sonucunda beynimde 3 santimetre çapında ur çıktı. Bunun üzerine 5 saat süren ameliyat gerçekleşti. Çekilen tomografi sonucunda tüm parçanın temizlendiği görüldü" demişti.