Dizi ve filmlerde "tonton nine" karakteriyle hatırlanan usta sanatçı Uğur Kıvılcım, 76 yaşında hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "İBB Şehir Tiyatroları, değerli oyuncularından, sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım'ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
Mesajda, Kıvılcım'ın cenazesinin yarın Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenecek tören sonrası, Üsküdar Şakirin Camisi’nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı’nda defnedileceği bilgisi verildi.
UĞUR KIVILCIM KİMDİR?
İstanbul'da 15 Aralık 1942'de dünyaya gelen Kıvılcım, çocuk oyuncu olarak sinemaya adım attı.
Uygulamalı sinema oyunculuğu, tiyatro ve seslendirme eğitimi alan sanatçı, çok sayıda dizi, film ve tiyatro oyununda rol aldı.
Uğur Kıvılcım, "Kadın Değil Baş Belası" filminde darbukacı rolünü canlandırırken, "Güllü" filminde hizmetçi, "Bülbül Yuvası" filminde Zerrin, "Adsız Cengaver" filminde Cabbar'ın başı vurulan eşi, "Gelin Çiçeği" filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı "Yalancı" filminde Ayşe, "Diyet" filminde işçilerden Şerife, "Dünden Sonra Yarından Önce" filminde Mübeccel, "Dudaktan Kalbe" dizisinde Huriye Yenge, "Eyvah Babam" ve "Eyvah Kızım Büyüdü" dizilerinde ise Latife Sultan rollerini oynadı.
Başarılı sanatçı, Şehir Tiyatroları'nda 1955'te "Adını Çocuklar Koysun" ve "Halanın Mirası" oyunlarında sahne aldıktan sonra "Gizli Anne", "Meraki", "Harami Çeşmesi, "Ali ve Küçük Hafiyeler", "Harami Çeşmesi", "Kahvehane", "Cyrano de Bergerac", "Romeo and Juliet" ve "Anna Karenina"nın da aralarında olduğu onlarca oyunda tiyatroseverlerle buluştu.
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