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Utah, çocukların sosyal medyaya erişimini yasa ile sınırlayan ilk ABD eyaleti oldu

Utah, çocukların sosyal medya uygulamalarına üye olabilmeleri için ebeveyn izni almasını şart koşan, ABD’deki ilk eyalet oldu.

Utah, çocukların sosyal medyaya erişimini yasa ile sınırlayan ilk ABD eyaleti oldu
BBC TÜRKÇE
çocuk telefon kullanıyorGetty Images

Utah, çocukların sosyal medya uygulamalarına üye olabilmeleri için ebeveyn izni almasını şart koşan, ABD’deki ilk eyalet oldu.

Eyalet valisinin onayladığı yasa ile ebeveynlere çocuklarının sosyal medya hesapları üzerinde tam yetki veriliyor.

Ebeveynler çocuklarının mesajlarına ve paylaşımlarına erişebilecek.

Yasa ile örneğin Instagram, TikTok veya Facebook’da hesap açmak isteyen bir çocuk, ailesinden özel izin almak zorunda kalacak.

Yasa ile çocukların akşam 22:30 ile sabah 6:30 arasında uygulamaları girmesi de engellenecek. Bunun da istisnası ailelerin onayı olacak.

Aynı yasa ile sosyal medya şirketleri, eyaletteki çocuklara ait verileri toplayamayacak veya reklam amaçlı olarak onları hedef alamayacak.

Yasal değişiklikler 1 Mart 2024’te uygulamaya geçecek.

Gelişme ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Cumhuriyetçi Vali Spencer Cox, “Sosyal medya şirketlerinin çocuklarımızın ruh sağlığına zarar vermesine daha fazla izin vermeyeceğiz” mesajını paylaştı.

Ancak bazı sivil toplum örgütleri bu tür sınırlamaların, sorunlu evlerde yaşayan çocukları kötü etkileyebileceği görüşünü paylaşıyor.

TechFreedom’da ifade özgürlüğü avukatı olan Ari Z Cohn, yasanın ciddi ifade özgürlüğü sıkıntıları olduğunu söylüyor.

BBC’ye konuşan Cohn, “Baskı altında yaşayan örneğin LGBT çocuklar bu yasayla tamamen sosyal medyadan koparılabilir” diyor.

Facebook’un sahibi olan Meta’dan bu yasaya cevaben yapılan açıklamada, çocukları korumak için güçlü mekanizmaları olduğu savunuldu.

Benzer düzenlemeler Arkansas, Texas, Ohio ve Louisiana eyaletleri için de konuşuluyor.

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