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Uyanış Büyük Selçuklu 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Selçuklu dizisi 21. son bölüm...

TRT 1'in kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, bu akşam 21. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Sevilen dizide bu akşamki bölüme haçlılara düzenlenen ani baskın damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Selçuklu dizisi 21. son bölüm...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 21. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 22. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melikşah’ın kardeşi Melik Tekiş, taht şehri olan Isfahan’a gelmişti. Melikşah’ın huzuruna çıkmış ve Melikşah’a herkesten sakladığı gizli oğlunun kim olduğunu sormuştu. Sarayda yeni bir fitne ateşinin yanmasına sebep olacak olan Tekiş’in yeni hamlesi ne olacaktır? Melik Tekiş’in ortaya attığı bu tehlikeli iddia neticesinde Tapar’ın aklına şüphe tohumları atılmıştı. Ana hasreti yeniden alevlenen Tapar ne yapacaktır?

Melikşah, Kuvel Kalesi’nin fethi için ordusunu güçlendirmek adına harekete geçmiş, Zübeyde’nin önerisiyle Berkyaruk’tan çelik kervanı getirtilmesini kararlaştırmıştı. Ne var ki; Zübeyde’nin getirttiği çelik kervanı, Terken’in emriyle Tacülmülk’ün Sabbah’la birlik olup oynadığı tehlikeli bir oyunla basılmış; Selçuklu için son derece mühim olan çelikler ve yapımı uzun zaman alan mancınık yayları da Batıni ve Haçlı ittifakının eline geçmişti. Selçuklu’yu zor duruma düşürdüğünü anlayan Terken, Tacülmülk’e mancınık yaylarını geri getirmesi için emir verecektir. Bu durum Tacülmülk ile Sabbah’ın tehlikeli ortaklığını hangi yönde etkileyecektir? Tacülmülk mancınık yaylarını geri getirmeyi başarabilecek midir?

Getirttiği çelik kervanının saldırıya uğramasında Tacülmülk’ten şüphelenecek olan Zübeyde ne yapacaktır?

Bâtıni casusu olan Efruz’un zehirlemesiyle İlteber, Turna’nın isteneceği gün ölmüştü. İlteber’in ölümü ne gibi gelişmeleri beraberinde getirecektir? Şelemzar’daki dengeler alt üst olacak mıdır? Turna, İlteber’in ölümünü fırsat bilip başına üşüşecek olan alacaklılardan nasıl kurtulacaktır? Faysal, Turna’yı zora sokup gözden düşürmek için ne gibi faaliyetlere girişecektir? Sencer, İlteber’in ölümünden sonra karışıklığa sürüklenecek olan Şelemzar’ın asayişini sağlamayı başarabilecek midir?
Kendisini öldürmeye tevessül eden Haçlıların elinden kurtaran Melikşah’tan etkilenen Kont Albert, Hıristiyan dünyasının kendisine sırt çevirdiğinin farkına varacaktır. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak olan Kont Albert, Melikşah’a yardım edecek midir?

Konstantinopolis tarafından binlerce kişilik orduyla desteklenen İzakyos, Selçuklu topraklarında ne gibi yıkıcı faaliyetlere girişecektir? Selçuklu’yu karıştırmak için İzakyos’tan asker desteği alacak olan Markus’un bugüne

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Uyanış Büyük Selçuklu 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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