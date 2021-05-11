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Uyanış Büyük Selçuklu 32. yeni bölüm fragmanı izle - Selçuklu dizisi 31. son bölüm...

TRT 1'in kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, bu akşam 31. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Sevilen dizide bu akşamki bölüme Aydoğdu'nun şehit edildiği anlar damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 32. yeni bölüm fragmanı izle - Selçuklu dizisi 31. son bölüm...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 31. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 32. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melikşah, Turanşah’ı tuzağa düşürmüş ve onu taht şehrini ele geçirmeye kalkıştığında yakalamıştı. Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melikşah’ın gazabından kurtulmak için ele geçirip hapsettiği Sabbah ve Tekiş’i, serbest bırakılması karşılığında Melikşah’a teslim etmeyi önerecektir. Melikşah, Turanşah’ın bu önerisini kabul edip; onu bağışlayacak mıdır?

Mitras, Kuvel’e geleceğini sandığı Melikşah’a pusu kurmuş, Kuvel yolunda üzerine atılmak için beklemekteydi. Melikşah’ın herkese bir oyun oynadığını anladığında ne yapacaktır? Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş’in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğrenecektir. Korunmasına çok ehemmiyet verdiği, Melikşah’ı uğraştırması hasebiyle Kuvel’in kaderinin bağlı olduğu Şelemzar şehrinin önderlerini tutsaklıktan kurtarmak için harekete geçecektir.

Bu eyleminde başarıya ulaşabilecek midir? Öte yandan Mitras’a paralel olarak Sabbahların tutulduğu yeri öğrenecek olan Sencer, Sabbahları yakalayabilecek midir? Sencer, Faysal’dan İlteber’in ve Ayaz’ın intikamını almayı başarabilecek midir? Tüm bunların yanı sıra Melikşah, bin bir desiseyle Batınilerin ele geçirdiği Şelemzar’ı yeniden topraklarına katıp; büyük hedefi Kuvel Kalesi’ni fethedip; babası Sultan Alparslan’ın işaret ettiği ilahi mefkûre için yürümeye devam edecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 32.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Uyanış Büyük Selçuklu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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