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Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tapar kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tapar neden ve nasıl öldü?

Son zamanlarda popülerliği iyice artan tarih dizileri ve o dizilerde yer alan tarihi karakterler, tarihte yaşamış önemli kişilere dair ilgiyi arttırdı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin dün akşam ekrana gelen bölümünde Melik Tapar'ın vurulması sosyal medyada gündem oldu. Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tapar kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tapar neden ve nasıl öldü?

Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tapar kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tapar neden ve nasıl öldü?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Büyük Selçuklu Devleti'nin dönemini ve o dönem yaşamış önemli insanları televizyon ekranına taşıyan dizide dün akşam Melik Tapar'ın vurulması olay oldu. Dizinin takipçileri Melik Tapar'ın gerçek hayat hikayesini araştırmaya başladı. Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tapar kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tapar neden ve nasıl öldü?

MELİK TAPAR KİMDİR?

Melik Tapar adıyla bilinen Gıyaseddîn Muhammed Tapar, 21 Ocak 1082 tarihinde dünyaya geldi. Annesi cariye kökenli Taceddin Seferiyye Hatun'dur. Yeğeni Muizzeddin Melikşah'tan sonra Bağdad'da Selçuklu tahtına çıktı. Bağdad'da hüküm sürmesinden dolayı Selçuklu hanedanının başı olarak sayılıyordu ama Horasan ve Maveraünnehir'de hüküm süren kardeşi Sultan Ahmed Sencer daha büyük bir güce sahipti.

1107'de Halep atabeyi Rıdvan'la birlik olup Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan ile Habur Nehri kıyısında Musul Muharebesi'ne girişti. I. Kılıç Arslan savaşı kaybederek muharebe meydanında öldü.

MELİK TAPAR VE BERKYARUK MÜCADELESİ

Muhammed Tapar hemen yarı kardeşi olan ve Sultan olarak tahta geçen Berkyaruk ile gayet ciddi askeri mücadeleye başladı. Kronik-tarihçi Hamdullah Müstevfî-i Kazvînî'nin "Tarih-i Guzide" adlı eserine göre Mayıs 1100'de (Hicri Recep 493'te) Muhammed Tapar kardeşine karşı bir muharebede galip geldi; ama 1101'de mağlup oldu ve 1102'deki muharebede de yenik düştü. Fakat iki taraf arasında yapılan antlaşmaya göre Muhammed Tapar'a Melik unvanı verilip Suriye, Diyarbakır; Irak'ın Fırat Nehri kıyıları bölgeleri, Ermenistan, Mugan, Gürcistan ve Azerbaycan yörelerinde hükümdarlığı kabul edildi.

Fakat Muhammed Tapar bundan tatmin olmamıştı ve Sultan Berkyaruk'a karşı tekrar isyan etti. Ama başarı kazanamadı ve Güney Kafkasya'ya kaçmak zorunda kaldı.

MELİK TAPAR'IN TAHT MÜCADELESİ

1104'te Sultan Berkyaruk veremden hasta idi ve devamlı Selçuklu tahtına iddiaları olanlarla savaşmaktan bıkmıştı. Büyük Selçuklu Devleti'nin batısında Irak, İran ve Doğu Anadolu'da bulunan kendinin hüküm ettiği arazilerin yönetimini Muhammed Tapar ile paylaşmak için anlaşma yaptı. 1104'te Berkyaruk öldü ve bundan sonra Muhammed Tapar batıda Büyük Selçuklu Devleti'nin tek hükümdarı oldu. Horasan ve Maveraünnehir'de ise Selçuklu Devleti Sultanı Ahmed Sencer'di.

MELİK TAPAR NE ZAMAN ÖLDÜ?

Muhammed Tapar 1118'de Bağdat'ta öldü. Yerine Büyük Selçuklu Devleti'nin batı yörelerini yönetim için oğlu II. Mahmud geçti. Ancak Ahmed Sencer Horasan ve Maveraünnehir'de Selçuklu dünyasının en kuvvetli hükümdarı olarak hüküm sürmeye devam etti.

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