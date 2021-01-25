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Uyanış Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç kimdir, kaç yaşında?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sencer karakterini yakışıklı oyuncu Ekin Koç canlandırıyor. Ekin Koç, daha önce birçok dizi ve filmde rol almıştır. Ekin Koç kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen ayrıntılar...

Uyanış Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç kimdir, kaç yaşında?

Uyanış Büyük Selçuklu dizi oyuncuları merak ediliyor. Dizide en çok merak edilen isimlerden biri de Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç. Ekin Koç kimdir? Ekin Koç kaç yaşında?

EKİN KOÇ KİMDİR?

Ekin Koç, 21 Haziran 1992, Antalya'da doğdu. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Dizi 29.bölümde final yaptı. 2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizinin de yayın hayatı kısa oldu. Dizi 8 bölüm sürdü.

2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynayarak ilk beyaz perde tecrübesini yaşadı. Ekin Koç 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu filmde Halit Ergenç'le birlikte rol almıştır.

Kasım 2015'te Star TV'te yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde I. Ahmed karakterini canlandırmıştır. Dizide 26 bölüm yer almıştır. Ardından BluTV özel dizisi olan 7yüz dizisinin bir bölümünde Pınar Göktaş ile başrolü paylaştı. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Hazar Ergüçlü ile birlikte rol aldığı bu yapım da 11 bölüm sürdü. BluTV özel dizisi Bozkır’da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırmıştır.

Yiğit Özşener ile başrolü paylaştığı bu yapımın ikinci sezonu bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölümdür. 3.sinema filmi olan Bizim İçin Şampiyon filminde Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan ile başrolü paylaşmıştır. ABD'nin reyting rekortmeni dizilerden Succession dizisinin 9.bölümünde bir iş insanının Kadir isimli danışmanını canlandırdı. 2020 yılında ise TRT 1'de başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşmaktadır ve Ahmed Sencer'i canlandırmaktadır.

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