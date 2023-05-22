"Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda en önemli bağlantı Tunus ile Tunus'un Gabes Körfezi. Bu körfeze en fazla giden kaplumbağalarımız vardı. Bir grup Mısır civarına, bir grup da Suriye civarına gidiyordu. Ancak 'Tuba' isimli kaplumbağamız ise Adriyatik Denizi'ne gitti.