Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uydu takip cihazı takılan caretta caretta denize bırakıldı

Muğla'da, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) uydu takip cihazı takılan Türkiye 100 isimli caretta caretta, denize salındı

ABONE OL
AA
  • Uydu takip cihazı takılan caretta caretta denize bırakıldı

    Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu kumsalına yumurta bıraktıktan sonra DEKAMER görevlileri tarafından güneş enerjili uydu takip cihazı takılan ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye 100 ismi verilen 58-63 yaşlarındaki deniz kaplumbağası, denizle buluşturuldu.
  • Uydu takip cihazı takılan caretta caretta denize bırakıldı

    AA'nın haberine göre DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı konuşmada, deniz kaplumbağalarını kumsalda izlemenin kolay ancak onların denizde nerelere gittiğinin bulunmasının zor olduğunu söyledi. 
  • Uydu takip cihazı takılan caretta caretta denize bırakıldı

    Kaplumbağaların ömürlerinin yüzde 99'unun denizlerde geçtiğini anlatan Kaska, farklı cihazlarla deniz kaplumbağalarının nerelere gittiğini, ne kadar sıklıkta nefes aldıklarını, nerelerde kışladıklarını takip edebildiklerini vurguladı.
  • Uydu takip cihazı takılan caretta caretta denize bırakıldı

    Caretta carettaya taktıkları cihazın içinde güneş paneli olduğunu belirten Kaska, "Pili bittiğinde tekrar şarj edebiliyor. Bunu, AB tarafından desteklenen Life Med Turtles Projesi çerçevesinde geliştirdik. Bunun ilk denemesini de burada uyguladık" diye konuştu.
  • Uydu takip cihazı takılan caretta caretta denize bırakıldı

    "TUBA İSİMLİ KAPLUMBAĞAMIZ ADRİYATİK DENİZİ'NE GİTTİ"

    Deniz kaplumbağalarının yuvaladıkları yerde mi yoksa farklı yerlerde mi dolaştıklarının tespitinin önemli olduğunu dile getiren Kaska, şunları kaydetti:

     
  • Uydu takip cihazı takılan caretta caretta denize bırakıldı

    "Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda en önemli bağlantı Tunus ile Tunus'un Gabes Körfezi. Bu körfeze en fazla giden kaplumbağalarımız vardı. Bir grup Mısır civarına, bir grup da Suriye civarına gidiyordu. Ancak 'Tuba' isimli kaplumbağamız ise Adriyatik Denizi'ne gitti.

     

     
  • Uydu takip cihazı takılan caretta caretta denize bırakıldı

    Dolayısıyla Ege Denizi'nde kalanlar, Tunus, Mısır civarına gidenler, Suriye gibi Uzak Doğuya gidenler yanında Adriyatik Denizi'ne gidenler de bir başka grubu oluşturuyor. İşte bu farklı ortamlarda dolaşan kaplumbağaların genetik yapılarının farklılıkları ve bunların besin içeriklerinin farklılıkları gibi detaylı çalışmaları da biz DEKAMER olarak yapmaya devam ediyoruz."

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.