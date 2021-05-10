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Uydudan izlenen 'Caretta Tuba' yaklaşık iki yılda 10 bin kilometre yol aldı

Muğla Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezinden uydu takip cihazı takılan deniz kaplumbağası caretta caretta Tuba'nın her hareketi dikkatle takip ediliyor

Uydudan izlenen 'Caretta Tuba' yaklaşık iki yılda 10 bin kilometre yol aldı
AA

Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılarak yaklaşık iki yıl önce denize bırakılan Tuba isimli caretta caretta, 10 bin kilometre yol katetti.

DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen, AA muhabirine, deniz kaplumbağalarının çok uzun yaşayan canlılar olduğunu, yaşamlarının da büyük bir kısmını denizde geçirdiklerini söyledi.

İztuzu Sahili'nde kabuğu temizlenen 'Tuba'ya yaklaşık iki yıl önce uydu takip cihazı yerleştirildikten sonra denize salındığına değinen Sözbilen, yeni teknolojilerle kaplumbağayı izlediklerini dile getirdi.

Ülkede birçok kumsalda çok iyi koruma önlemleri alındığını, çok önemli araştırmaların yapıldığını vurgulayan Sözbilen, "Caretta carettaların denizdeki yaşamları da çok önemli. Çünkü yaşamları orada geçiyor. Bu bilgileri alabilmek için uydu izleme teknolojisini kullanarak biz kaplumbağaları izlemeye başladık. Tuba da onlardan bir tanesi" dedi.

"TUBA, EN IZIN SÜRE İZLEDİĞİMİZ KAPLUMBAĞALARDAN BİRİSİ OLDU"

Sözbilen, denize bırakılan kaplumbağanın kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiğini, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiğini, takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Tuba kamuoyunda çok iyi reaksiyon alan kaplumbağamız oldu bizim. Denize salındığından bu yana bize halen sinyal gönderiyor. Tuba iki yılda 10 bin kilometre yol aldı. En uzun süre izlediğimiz kaplumbağalardan birisi oldu. İnsanlar Tuba’yı soruyor, merak ediyor. Şu anda haritasının 4 milyonun üzerinde izleme sayısı var. Bu kadar ilginin olması bizim adımıza oldukça sevindirici. Tuba’nın Dalyan İztuzu plajından kumsala bırakıldıktan sonra ilginç bir yolculuğu oldu. Yaklaşık iki ay kadar Marmaris açıklarında kaldı. Sonra Ege adalarını geçerek Yunanistan’a ulaştı. Oradan Malta’ya geçti, kışı orada geçirdi. Malta'nın güneyinde, Tunus'un kuzeyinde bir bölgede. Ardından yazın gelmesi, suyun sıcaklığının artmasıyla Adriyatik'e geçti."

"TÜRKİYE'DEN ADRİYATİK'E KADAR İZLENEN İLK KAPLUMBAĞA OLDU"

Tuba'nın bütün hareketlerini çok güzel izlediklerini anlatan Sözbilen, pil ömrü izin verdiği sürece sağlıklı şekilde kaplumbağayı izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Sözbilen, "Caretta Tuba uydu takip cihazıyla Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk kaplumbağa oldu. Bundan sonraki yolculuğu hem bizim hem de takipçileri tarafından merak ediliyor. Tuba nereye gideceğini hepimiz merak ediyoruz. Uydu izleme çalışmalarında en büyük sorun cihazların pil ömürleri, yani araştırma genellikle pil ömrüyle sınırlı oluyor. Biz şu ana kadar Tuba'dan hedeflediğimiz bilgiyi aldık ancak hikayenin ne şekilde devam edeceğini çok merak ediyoruz ve pil ömrünün hikayenin gerisini izleyebilmemize olanak vermesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uydu takip cihazıyla takip edilen kaplumbağların hareketleri DEKAMER'in internet sitesinden izlenebiliyor.

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