        Uyku kalitenizi 30 dakikada artırın: Kısa yoga seanslarının uyku üzerindeki şaşırtıcı etkisi!

        Uyku kalitenizi 30 dakikada artırın: Kısa yoga seanslarının uyku üzerindeki şaşırtıcı etkisi!

        Yeni bir araştırma, kaliteli uykuya giden yolda en etkili egzersiz türünü belirledi. Harbin Spor Üniversitesi'nin yürüttüğü meta-analize göre haftada iki kez yapılan, 30 dakikadan kısa süreli yüksek yoğunluklu yoga, uyku kalitesinde gözle görülür bir artış sağlıyor. Üstelik uzun seanslardan daha etkili olduğu tespit edildi.

        Giriş: 12.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 12.08.2025 - 08:30
        Uyku kalitenizi 30 dakikada artırın
        Uykusuzlukla mücadelede egzersiz önemli bir rol oynuyor. Ancak hangi egzersizin en faydalı olduğu uzun süredir tartışma konusuydu. Çin’de yapılan geniş çaplı bir analiz, yoga seanslarının, özellikle 30 dakikadan kısa ve yoğun uygulandığında, uyku kalitesinde en yüksek iyileşmeyi sağladığını ortaya koydu.

        YENİ ARAŞTIRMADAN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

        Harbin Spor Üniversitesi tarafından yürütülen ve 11 Temmuz’da Sleep and Biological Rhythms dergisinde yayımlanan meta-analiz, uyku kalitesini en çok artıran egzersiz türlerini karşılaştırdı. Yaklaşık bir düzine ülkeden 30 farklı klinik çalışmanın incelendiği araştırmada, yoga en üst sırada yer aldı. Onu yürüyüş, direnç antrenmanları ve aerobik egzersizler takip etti.

        YÜKSEK YOĞUNLUKLU KISA YOGA SEANSLARI ÖN PLANDA

        Araştırmaya göre haftada iki kez yapılan, 30 dakikadan kısa süren yüksek yoğunluklu yoga seansları, uyku kalitesinde belirgin iyileşme sağlıyor. Uzmanlar, yoganın kontrollü nefes teknikleriyle parasempatik sinir sistemini aktive ederek kalp atış hızını düşürdüğünü ve gevşemeyi teşvik ettiğini söylüyor. Bu durum, zihinsel rahatlama ile birlikte derin uykuya geçişi kolaylaştırıyor.

        DAHA KISA SEANSLAR, DAHA İYİ UYKU

        En şaşırtıcı bulgulardan biri, kısa süreli egzersizlerin uzun seanslardan daha etkili olması oldu. Önceki çalışmalarda 60 dakikaya kadar süren seansların faydalı olabileceği düşünülürken, yeni araştırma uzun süreli antrenmanların kortizol seviyesini yükselterek uykuya geçişi zorlaştırabileceğini ortaya koydu.

        YAŞ VE FİZİKSEL DURUM ÖNEMLİ

        Egzersiz türü ve yoğunluğunun kişiye göre değişebileceğini belirten uzmanlar, yaşlı ve hareketsiz bireylerin düşük yoğunluklu antrenmanlardan, genç ve aktif bireylerin ise daha yoğun egzersizlerden fayda görebileceğini vurguluyor. Araştırma, farklı yaş ve kondisyon seviyelerine uygun egzersiz planlarının oluşturulması gerektiğini ortaya koyuyor.

        EGZERSİZİN ZAMANI DA ETKİLİ

        Egzersiz zamanlaması da uyku kalitesini etkileyebiliyor. Gün içinde yapılan antrenmanlar, kortizol seviyesini geçici olarak artırsa da bu etki akşama kadar azalıyor. Ancak uyumadan hemen önce yapılan yoğun egzersizler, uykuya geçişi zorlaştırabilir.

        YÜRÜMEK DE ETKİLİ BİR ALTERNATİF

        Araştırmacılar, yoga yapamayanlar için yürüyüşün de etkili bir alternatif olduğunu belirtiyor. Düzenli yürüyüş, hem bedeni yorgunlaştırarak hem de zihni rahatlatarak uykuya yardımcı olabiliyor.

        Kaynak: Science News

