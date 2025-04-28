Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Uyku öncesi telefon alışkanlıkları: Sağlığınızı tehdit ediyor olabilir!

        Telefonu uykudan önce kullanmanın sağlığa olumsuz etkileri nelerdir?

        Telefonu yatakta kullanmak, uyku kalitenizi ciddi şekilde etkileyebilir. Peki, bu alışkanlık ne gibi sağlık sorunlarına yol açıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son yıllardaki en yaygın alışkanlıklardan biri de geceyi telefonla geçirmektir. İşte uyumadan önce telefon kullanmanın bilinmeyen tehlikeleri.

        TELEFON KULLANIMININ UYKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Günümüzde akıllı telefonlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelse de, özellikle gece saatlerinde aşırı telefon kullanımı uyku düzenini ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir. Bu durumun temel sebepleri arasında ekranlardan yayılan mavi ışığın melatonin hormonunu baskılaması ve zihinsel uyarılmanın artması yer alır. Uyku öncesi telefon kullanımı, biyolojik saati bozarak yetersiz ve kalitesiz uykuya neden olabilir.

        REKLAM

        1. MAVİ IŞIK VE MELATONİN ÜRETİMİ

        Elektronik cihazların ekranlarından yayılan mavi ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını azaltır. Melatonin, vücudun uykuya geçmesini sağlayan bir hormondur ve seviyesindeki azalma, uykuya dalmayı geciktirir. Özellikle akşam saatlerinde mavi ışığa maruz kalmak şu olumsuzluklara yol açabilir:

        - Uykuya geçişin zorlaşması- Gece boyunca sık uyanmalar- Derin uyku evrelerinin kısalması

        Melatonin seviyesindeki düşüş, hem uyku kalitesini azaltır hem de ertesi gün yorgunluk ve odaklanma güçlüğü yaratır.

        2. ZİHİNSEL UYARILMA VE UYKU KALİTESİ

        Telefonlar yalnızca ışık yoluyla değil, aynı zamanda içerik yoluyla da uykuya geçişi zorlaştırır. Sosyal medya, mesajlaşma, video izleme veya oyun oynama gibi aktiviteler, beynin aktif kalmasına sebep olur. Bu da aşağıdaki sonuçlara neden olabilir:

        - Uyku süresinde azalma- Derin uykuya geçişin gecikmesi- Uykusuzluk problemlerinde artış

        Uyku kalitesini korumak adına, özellikle yatmadan 1-2 saat önce telefon kullanımını bırakmak oldukça önemlidir.

        REKLAM

        SAĞLIK ÜZERİNDEKİ OLASI ZARARLARI

        1. ELEKTROMANYETİK DALGALARIN ETKİSİ

        Telefonlar, çalışırken düşük düzeyde de olsa elektromanyetik dalgalar yayar. Bu dalgalar uzun vadede hücresel stres yaratabilir ve beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Ayrıca, bu etkiler dolaylı yoldan melatonin üretimini de olumsuz etkileyebilir.

        Öneriler:

        - Telefonu doğrudan vücuda temas ettirmemek- Kulaklık veya hoparlör modu kullanmak- Gece boyunca telefonu yataktan uzakta tutmak

        2. MENTAL YORGUNLUK VE STRES ARTIŞI

        Sürekli çevrimiçi olma hali ve dijital bildirimler, zihni yorar ve stres seviyesini yükseltir. Sosyal medyada geçirilen uzun süreler, dikkat dağınıklığına ve sosyal izolasyona yol açabilir. Bu durum yalnızlık hissini artırabilir ve psikolojik sağlığı tehdit edebilir. Araştırmalar, telefon kullanımının kortizol (stres hormonu) seviyesini artırabileceğini göstermektedir.

        REKLAM

        TELEFONLA YATAĞA GİRMEYİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

        Gece telefon kullanımı uyku kalitesini doğrudan etkiler. Bu alışkanlığı azaltmak için bazı etkili stratejiler:

        1. TEKNOLOJİ DETOKSU: EKRAN SÜRESİNİ SINIRLANDIRMA

        Uyumadan önce ekran süresini kısıtlamak, beynin uykuya geçişini kolaylaştırır. Melatonin üretiminin desteklenmesi için:

        - Uyumadan 1-2 saat önce ekran kullanımına son verin- Mavi ışık filtreleri kullanın- Sakinleştirici etkinliklere yönelin (kitap okuma, müzik dinleme)

        2. ALTERNATİF GECE RUTİNLERİ: KİTAP OKUMA VE MEDITASYON

        Telefon yerine, zihni sakinleştiren alışkanlıklar edinmek kaliteli uykuya katkı sağlar.

        - Yatmadan önce kitap okuyun- Nefes egzersizleri ve meditasyon yaparak stresi azaltın- Günlük tutarak zihninizi boşaltın

        Bu aktiviteler, hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlama sağlayarak uykuya geçişi kolaylaştırır.

        REKLAM

        3. TELEFONU UZAK BİR NOKTADA TUTMAK

        Telefonu yatağa yakın tutmak, bildirim sesleri ve ışıklar nedeniyle uykunun bölünmesine neden olabilir.

        - Telefonu odanın uzak bir köşesinde şarj edin- “Rahatsız etmeyin” modunu aktif hale getirin- Mümkünse telefonu yatak odasının dışında bırakın

        Bu yöntem, hem daha derin bir uyku sağlar hem de sabah daha zinde uyanmanıza yardımcı olur.

        TELEFON BAĞIMLILIĞI VE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

        Telefon bağımlılığı, uzun vadede hem ruhsal hem de fiziksel sağlığı tehdit eder. Aşırı telefon kullanımı, melatonin üretimini baskılar, zihinsel yorgunluğu artırır ve uykuya geçişi geciktirir. Bu da genel yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

        1. TEKNOLOJİ KULLANIMININ PSİKOLOJİK BOYUTLARI

        Sürekli bağlantıda kalma isteği, bireylerde stres ve kaygıyı artırır. Bildirimlerin sürekli dikkati dağıtması, beynin dinlenmesine engel olur. Sosyal medyada geçirilen süre ise bireyin kendini yetersiz hissetmesine yol açabilir. Bu faktörler, uyku bozukluklarının yanı sıra depresyon ve tükenmişlik gibi sorunları da beraberinde getirebilir.

        REKLAM

        2. EKRAN SÜRESİNİ AZALTMANIN FAYDALARI

        Ekran süresini azaltmak, birçok açıdan hayat kalitesini artırır:

        - Uyku hormonları dengelenir- Daha hızlı ve derin uyku sağlanır- Zihinsel yorgunluk azalır- Sosyal ilişkiler güçlenir- Gün içinde daha enerjik ve odaklanmış hissedilir

        Ekran süresi kontrol altına alındığında, yalnızca uyku değil, genel yaşam kalitesi de olumlu yönde etkilenir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"