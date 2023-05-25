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Uykuluk nedir, neyden yapılır? Uykuluk hayvanın neresi?

Uykuluk, lezzetiyle ve vücuda yararıyla sofrada yerini alıyor. Kuzu ve danadan elde edilen uykuluk, sakatat yemeği sevenlerin en gözde yemeklerinden biridir. Uykuluk Nedir? Neyden Yapılır? İşte uykuluk hakkında tüm merak edilenler…

Uykuluk Nedir, Neyden Yapılır? Uykuluk Hayvanın Neresi?
HABERTURK.COM

Özellikle bahar ayında sofraları süsleyen uykuluk; içerdiği C vitamini ile vücudu hastalıklardan koruyarak hastalıklara meydan okuyor. Uykuluk hayvanın neresi? Neden yapılır? Uykuluk hakkında bilinmeyenleri sizin için derledik…

Uykuluk Nedir

Uykuluk, sakatat türlerinden biridir. Dana ve kuzundan tercih edilen uykuluk, hayvanın göğsünde kalp ve ciğer arasındaki bir salgı bezidir. Yumuşak ve lezzetli bir sakatat olan uykuluk, sadece kalp ve ciğer arasından çıkmamaktadır. Hayvanın farklı farklı bölgelerinden çıkarılan bezler de uykuluk olarak adlandırılmaktadır.

Evlerle kolayca yemek olarak hazırlanabilen uykuluk; kokoreç, şırdan, mumbar gibi diğer sakatat yemekleri kadar meşhur olmasa da oldukça sevilerek yapılan bir yemektir.

Uykuluk Neyden Yapılır

Uykuluk, koyun ve kuzudan çıkarılan salgı bezlerine verilen isimdir. Hayvanın içinde çeşitli bölgelerden alınıp iyice temizlenerek çeşitli malzemeler kullanılarak yemeği yapılmaktadır. Lezzetli bir uykuluk yemeği nasıl yapılır? İşte tarifi…

Malzemeler

  • 750 gram uykuluk
  • 1.5 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pulbiber
  • 1 çay kaşığı kekik

Yapılışı

  1. Uykuluklar iyice yıkanır.
  2. Ocağa alınan tereyağı eritilir. Tereyağının yanmaması için sıvıyağı ile karıştırabilirsiniz.
  3. Temizlenen uykuluk eriyen yağın içine atılır.
  4. Sık sık karıştırılarak pişmesi sağlanır.
  5. Pişmeye yakın içine tuz ve baharatlar atılır ve tamamen pişmesi sağlanır.
  6. Ocaktan alınan uykuluk tercihe göre soğan, domates ile servis edilir.

Uykuluk Neden Yapılır

Kokoreç, şırdan yemekleri kadar meşhur olmasa da, uykuluk yemeğinin de sevenleri oldukça fazladır. İnsan vücuduna çeşitli yararları bulunan uykuluk, özellikle C vitamini deposudur. Diğer sakatat yemekleri gibi kanser hastalığına karşı vücudu koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Özellikle kış aylarında vücudu koruyarak grip, soğuk algınlığı gibi hastaları önler.

Uykuluk Hayvanın Neresi

Uykuluk hayvanlardan özellikle körpe kuzulardan elde edilen salgı bezleridir. Çıkarıldığı bölgeye göre çeşitli isimleri bulunan uykuluk iyice temizlenerek yemek olarak sofradaki yerini almaktadır.

Peki uykuluk çeşitleri nelerdir?

  • Gerdan Uykuluk: Kuzunun gerdan kısmından çıkarılan salgı bezlerine verilen isimdir.
  • Ciğer Uykuluk: Hayvanın kalp ve ciğer bölgesine yakın bir yerden çıkarılan bezlerdir.
  • Fındık Uykuluk: Hayvanın bağırsak kısmından çıkarılan, bilye şekilde küçük bezlerdir.

Uykuluk Hayvanın Neresinden Olur

Uykuluk hayvanın pek çok bölgesinde bulunmaktadır. Bulunduğu yerlere göre de çeşitli isimleri bulunmaktadır. Özellikle süt kuzusu ve süt danalarından elde edilir. Bunun nedeni taze ve lezzetli olmasıdır. Bu nedenle mart nisan ve mayıs aylarında tüketilmektedir.

Uykuluk hayvanın; kalp, karaciğer, bağırsaklara yakın yerlerde ve boyun kısmında bulunur. Zarla kaplı olan uykuluğun zarı, pişirilmeden hemen önce çıkarılır ve temizlenir. Küçük küçük doğranarak yemek olarak kullanılmaya hazır hale getirilir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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