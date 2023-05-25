HABERTURK.COM

Görüntüsü çok iç açıcı olmayan fakat yiyenlerin bir daha vazgeçemediği şırdan araştırmalara da konu oluyor. Özellikle yemekleriyle meşhur Adana’da şırdan, yemeklerin en başında geliyor. Koyun ya da inek midesinin yıkanmasıyla birlikte; hazırlanan pirinç harcının içine doldurulmasıyla haşlanan şırdan, yiyenlerden tam not alıyor. Şırdan neden yapılır? Şırdan hayvanın neresi? İşte şırdan hakkında tüm bilinmeyenler…

Şırdan Nedir

Şırdan geviş getiren hayvanların midelerinin bir bölümüne verilen addır. Geviş getiren hayvanların midesi dört bölümden oluşur. Şırdan; hayvanın bağırsağından hemen önceki, midenin son kısmıdır. Özellikle Adana’nın meşhur yemeği olan şırdan dolması yapımında kullanılır. Seveninin oldukça bol olduğu şırdan dolmasının en büyük sırrı, şırdanın çok iyi bir şekilde temizlenmesidir.

Şırdan Neyden Yapılır

Adana yöresinin en meşhur yemeklerinden biri olan şırdan, Güneydoğu Bölgesi’nin olmazsa olmaz yemeklerinden biridir. Bölgeden bölgeye malzemelerinde farklılıklar olan şırdan dolmasının yapımı oldukça zahmetlidir. En önemli nokta ise; şırdanların temizliğinin çok iyi yapılmasıdır. Uzun süre suda bekletildikten sonra sirke, tuz ve limon ile ovularak temizlenmesi oldukça önemlidir. Adana usulü şırdan dolması nasıl yapılır? İşte tarifi…

Malzemeler:

10-11 tane şırdan

3,5 su bardağı pirinç

2 tane kuru soğan

1,5 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 tatlı kaşığı tuz

1,5 tatlı kaşığı ile pul biber ,karabiber, isot ve kimyon

Sosu için;

1 adet knor et bulyon

1,5 yemek kaşığı biber salçası

5 diş sarımsak

1,5 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

Öncelikle şırdanları ılık su içinde iki saat kadar bekletiyoruz. Beklettiğimiz şırdanları süzüp üzerine tuz, sirke ve limon ekleyip ovarak temizliyoruz. Sonrasında sıcak su ile yıkayıp ardından soğuk su ile yıkıyoruz. İçi için pirinçlerin üzerine ince ince doğradığımız soğanları, ardından diğer malzemeleri de ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Yıkadığımız şırdanları ters çevirerek, hazırladığımız içi; iki yemek kaşığı kadar şırdanların içine koyuyoruz. Tüm şırdanları doldurduktan sonra iğne ve iplikle şırdanın ağzını dikiyoruz. Burada önemli olan içine su dolmamasıdır. Bu nedenle şırdanın ağız kısmının boşluk kalmayacak şekilde dikilmesi gerekmektedir. Şırdanları derin bir tencereye alarak üzerine kaynar su ekliyoruz. Yaklaşık iki saat şırdanların pişmesini bekliyoruz. Ocaktan almadan 15 dk önce hazırlanan sosu suyun içine ekliyoruz. Piştikten sonra üzerine pulbiber ve kimyon ekleyerek servise hazır hale getiriyoruz.

Şırdan Neden Yapılır

Şırdan; sakatat yemeklerini sevenler için, başta Adana olmak üzere Türkiye’nin pek çok ilinde oldukça tercih edilen bir yemektir. İnsan vücuduna çeşitli yararları vardır. Bu yararları şöyle sıralayabiliriz.

Şırdan içerisinde A ve B12 vitaminlerini barındırır.

Kanser riskini azaltır.

Vücutta bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücudun mineral ihtiyacını karşılayarak sinir sistemi için oldukça yararlıdır.

Kalp hastalıklarına oldukça iyi gelir.

Şırdan Hayvanın Neresi

Şırdan geviş getiren hayvanların midesinin bir bölümüdür. Mide hayvanlarda dört bölümden oluşur. Bu bölümlerin isimleri şunlardır:

İşkembe

Börkenek

Kırkbayır

Şırdan

Şırdan Hayvanın Neresinden Olur

Mumbar ile tatları birbirine benzetilen şırdan, midenin bağırsaklardan önceki son kısmıdır. İyice temizlenir, içine pirinç ile yapılmış harç koyulup dikilerek yapılır. Suda haşlanılır ve üzerine istenilen baharatlar eklenerek tüketilir.

ÖNERİLEN VİDEO