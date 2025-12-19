Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Uykusuzluk, nörolojik hastalık riskini artırıyor | Sağlık Haberleri

        Uykusuzluk, nörolojik hastalık riskini artırıyor

        Türk Nöroloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Öztura, tedavi edilmeyen uyku bozukluklarının beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini, özellikle uyku apnesinin ilerleyen yaşlarda nörolojik hastalıklar için risk oluşturduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:22 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uykusuzlukta nörolojik hastalık riski
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Nöroloji Derneği Başkan Yardımcısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztura, uykunun yaşamın temel bir parçası olduğunu, insan ömrünün yaklaşık üçte birinin uykuda geçtiğini ve bu sürenin beyin ile bedensel sağlık açısından önem taşıdığını söyledi.

        Uykuda beynin ve vücudun bakım-onarım sürecine girdiğini belirten Öztura, bu süreden tasarruf etmenin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

        Özellikle büyükşehirlerde yoğun iş temposu ve sosyal alışkanlıkların uyku düzenini olumsuz etkilediğini vurgulayan Öztura, "İnsanlar yoğun iş temposunda ve yolda çok zaman harcıyor. Eve geldiklerinde kendilerine zaman ayırmak istiyorlar. Bu süre yetmeyince uykudan kısmaya başlıyorlar. Gereğinden geç yatılmasıyla birlikte, ortalama 7–7,5 saatlik uyku ihtiyacı karşılanamıyor ve düzensiz, yetersiz bir uyku ortaya çıkıyor. Bu da uyku hijyen bozukluğuna sebep oluyor" dedi.

        REKLAM

        Uyku hijyeninin bozulmasının, geç saatlerde yatma ve yetersiz uyuma şeklinde kendini gösterdiğini belirten Öztura, bunun çocuklarda okul başarısını, yetişkinlerde ise iş verimini düşürdüğünü kaydetti.

        KRONİK UYKUSUZLUK TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN BİR HASTALIK

        Uykusuzluğun toplumda yaygın görülmesine rağmen yeterince ciddiye alınmadığına işaret eden Öztura, kronik uykusuzluğun gerçek bir hastalık olduğunu dile getirdi.

        Öztura, "İnsanlara sorduğunuzda her iki kişiden biri uykusuzluk yaşadığını söylüyor. Ancak gerçekten doktora başvuran ve 'uyuyamıyorum' diyen hasta oranı yüzde 5-6 civarında. Bu hastalar ya uykuyu başlatamıyor ya sürdüremiyor ya da uyandığında dinlenmiş hissetmiyor. Saatlerce yatakta uyku bekliyorlar. Sabah ise yorgun, gergin ve mutsuz uyanıyorlar. Gerçekten önemli bir sorun. Bu sorunu çözmek üzere hastaların muhakkak bir hekime başvurması gerekiyor. Uykuyla ilgili bir sorun varsa bunun saptanması ve bunun tedavi edilmesi şart" ifadelerini kullandı.

        NÖROLOJİK HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

        Prof. Dr. Öztura, uyku apnesi sendromunun yalnızca horlama olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizerek, bunun beyin sağlığı üzerinde de önemli etkileri olduğuna dikkati çekti.

        REKLAM

        Uyku apnesinin tedavi edilmemesi durumunda zihinsel kapasitede azalma riskinin arttığını bildiren Öztura, bu durumun ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek nörolojik hastalıklara davetiye çıkarabileceğini söyledi.

        Uyku apnesi sendromunun önemini anlatan Öztura, gece horlama, nefes daralması ve gündüz aşırı uyku hali olan bireylerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Öztura, uyku apnesi olan hastalarda gece boyunca oksijen seviyesinin düştüğünü aktararak, "Bu durum sadece bedensel sağlığı değil, bilişsel fonksiyonları da etkiliyor. Dokuz Eylül Üniversitesinde yapılan çalışmalar sonucu testlerde uyku apnesi olan hastalarda beyin fonksiyonlarında etkilenme saptandığı belirlendi. Eğer kişi sabah dinlenmiş uyanamıyor, gün içinde işlevlerini yerine getiremiyor, aşırı uykululuk ya da uyuyamama yaşıyorsa mutlaka bir hekime ve uyku hastalıkları birimine başvurmalıdır" dedi.

        Uyku sorunlarında bilinçsiz ilaç kullanımına karşı da uyarıda bulunan Öztura, ilaçların uzun vadede ciddi yan etkilere yol açabileceğini bildirdi.

        Uyku bozukluklarında ilk hedefin ilaçsız tedavi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztura, "Davranışsal tedavi dediğimiz yöntemle, hastanın yanlış öğrenilmiş uyku alışkanlıklarını düzelterek çoğu zaman başarılı sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi