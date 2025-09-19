Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.112,51 %0,58
        DOLAR 41,3951 %0,25
        EURO 48,7015 %-0,14
        GRAM ALTIN 4.865,02 %0,55
        FAİZ 39,91 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 56,24 %1,25
        BITCOIN 116.557,00 %-0,87
        GBP/TRY 55,8643 %-0,39
        EUR/USD 1,1756 %-0,27
        BRENT 67,27 %-0,24
        ÇEYREK ALTIN 7.954,30 %0,55
        Haberler Ekonomi Para UYP açığı 343.9 milyar dolar - Para Haberleri

        UYP açığı 343.9 milyar dolar

        Uluslararası yatırım pozisyonu Temmuz ayında 343.9 milyar dolar açık verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 14:28 Güncelleme: 19.09.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        UYP açığı 343.9 milyar dolar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

        Buna göre, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 4,2 artışla 378,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,4 yükselişle 722,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) temmuz itibarıyla eksi 343,9 milyar dolar oldu.

        Rezerv varlıklar 19,3 milyar dolar artarak 169,2 milyar dolar ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaştı.

        Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,1 artarak 70,6 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,6 azalarak 134,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 13,2 azalarak 40,9 milyar dolara geriledi.

        Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet’in yurt dışı tahvil yükümlülükleri yüzde 6,3 artarak 44,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

        Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle, yüzde 6 artışla 220,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Portföy yatırımları kalemi yüzde 7,8 artarak 125,8 milyar dolara ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,7 yükselerek 375,9 milyar dolara ulaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri