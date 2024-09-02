Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
Ordu'nun Altınordu ilçesinde öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray Arslan hayatını kaybetti. Öğretmen Banu K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ordu'da yeni eğitim-öğretim yılının uyum haftası kapsamındaki ilk gününde acı bir olay yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu K, kullandığı otomobille bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarptı
Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.