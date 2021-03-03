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UYUMA uygulaması nedir, nasıl indirilir? UYUMA projesi'nin detayları

UYUMA uygulaması nedir? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen UYUMA uygulamasıyla zehir tacirlerine enfes aldırılmayacak. Artık teş tuşla kolluk güçleri şüpheli durumlardan haberdar olup olay yerine intikal edecek. Peki UYUMA uygulaması nedir, nasıl indirilir? İşte UYUMA projesinin detayları

UYUMA uygulaması nedir, nasıl indirilir? UYUMA projesi'nin detayları

Emniyet Genel Müdürülüğü tarafından hazırlanan UYUMA uygulaması kullanıma açıldı. Böylelikle, şüpheli durumlardan haberdar olup olay yerine intikal edecek. Peki UYUMA uygulaması nedir, nasıl indirilir? İşte UYUMA projesiyle ilgili merak edilenler...

UYUMA PROJESİ NEDİR, NASIL İNDİRİLİR?

Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuz açısından büyük tehlike arz etmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçınılmazdır.

Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması aktif hale getirildi.

Projenin Amacı

UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir.

Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır.

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