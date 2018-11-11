Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi'nde bulunan bir ikamette narkotik madde arama köpeği Zeyna ile birlikte arama yapıldı.

İHA'nın haberine göre; yapılan detaylı aramada; 150 paket halinde toplam 80 kilo 310 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak B.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

YILBAŞINDAN BU YANA 5,5 TON EROİN ELE GEÇİRİLDİ

1 Ocak-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan 132 operasyonda toplam “5 ton 504 kilo 953 gram” eroin maddesi ele geçirildi.

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