        Uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

        Uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında, Adli Tıp'ta saç ve kan örneği veren 20 şüpheliden 15'inde kokain tespit edildi. İncelemede sosyal medya ünlüsü Melisa Şahin, model Melisa Fidan Çalışkan ve iş insanı Mahmut Uğur Ziylan'ın da aralarında bulunduğu isimler yer aldı. Soruşturma kapsamında 27 Aralık 2025'te aralarında Hamdi Burak Beşer'in de olduğu 17 şüpheli tutuklanmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 21:34 Güncelleme: 14.01.2026 - 21:34
        15 şüphelinin testi pozitif çıktı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanal medya ünlüsü Melisa Şahin ve manken Melisa Fidan Çalışkan'ın da bulunduğu 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 15 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.

        15 ŞÜPHELİDE 'KOKAİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

        Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, sanal medya ünlüsü Melisa Şahin, manken Melisa Fidan Çalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın,Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, iş insanı Hamdi Burak Beşer ve Yılmaz Burak Bozkurt'ta 'kokain' maddesi tespit edildi.

        17 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

        Öte yandan, 27 Aralık 2025 tarihinde iş insanı Mahmut Uğur Ziylan ile işletmeci Hamdi Burak Beşer, model Melisa Fidan Çalışkan, dansöz Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

