Uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında, Adli Tıp'ta saç ve kan örneği veren 20 şüpheliden 15'inde kokain tespit edildi. İncelemede sosyal medya ünlüsü Melisa Şahin, model Melisa Fidan Çalışkan ve iş insanı Mahmut Uğur Ziylan'ın da aralarında bulunduğu isimler yer aldı. Soruşturma kapsamında 27 Aralık 2025'te aralarında Hamdi Burak Beşer'in de olduğu 17 şüpheli tutuklanmıştı

