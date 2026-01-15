Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Uyuşturucu soruşturmasındaki şüphelinin test sonuçları çıktı - Magazin haberleri

        Uyuşturucu soruşturmasındaki şüphelinin test sonuçları çıktı

        İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan 20 şüpheliden 15'inin uyuşturucu testi pozitif çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.01.2026 - 20:58 Güncelleme: 15.01.2026 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanal medya ünlüsü Melisa Şahin ve model Melisa Fidan Çalışkan'ın da bulunduğu 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 15 şüphelinin 'Kokain' testi pozitif çıktı.

        Model Melisa Fidan Çalışkan
        Model Melisa Fidan Çalışkan

        15 ŞÜPHELİDE 'KOKAİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

        Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, sanal medya ünlüsü Melisa Şahin, manken Melisa Fidan Çalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, iş insanı Hamdi Burak Beşer ve Yılmaz Burak Bozkurt'ta 'Kokain' maddesi tespit edildi.

        5 ŞÜPHELİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

        Kadir Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz 'un uyuşturucu testi sonuçları ise negatif çıktı.

        REKLAM
        Oryantal Nuran Çokçalışkan
        Oryantal Nuran Çokçalışkan

        17 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

        Öte yandan, 27 Aralık 2025 tarihinde iş insanı Mahmut Uğur Ziylan ile işletmeci Hamdi Burak Beşer, model Melisa Fidan Çalışkan, dansöz Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

        Uyuşturucu soruşturması: 17 tutuklama
        Uyuşturucu soruşturması: 17 tutuklama Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, husumetli oldukları Yasin Acun'u (35), girdiği Kur'an kursu binasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Güvenlik görevlisini de yaralayan 2 şüpheli yakalandı. (DHA)

        #Kadir Haluk Şentürk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Film gibi kovalamaca
        Film gibi kovalamaca
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Beşiktaş'ta Abraham bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Abraham bekleyişi!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı